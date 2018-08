Mentiras electorales

@|¿Quién no recuerda hoy la discusión del Presidente Tabaré Vázquez con un colono?



Se trataron mutuamente de mentirosos. Pero todos somos presos de nuestras palabras y hoy es bueno recordar algunas promesas de Vázquez durante la campaña electoral 2014.



Nos prometió Tabaré Vázquez:

“Nosotros no realizamos promesas electorales, cuando nos comprometemos cumplimos”, así comenzó Tabaré Vázquez su discurso para continuar diciendo “un nuevo gobierno progresista puede y debe asumir compromisos en materia de seguridad y cumplirlos. ¿Y por qué puede asumirlos? Porque aprendimos, estudiamos el tema y consultamos a los que saben en otros países y construimos nuestra propia política de seguridad”. Luego aludió a que la situación en 2014 era totalmente diferente al “desastre que nos dejaron en 2004” sobre todo a la miseria de salarios, equipamiento y cárceles superpobladas. “Hoy podemos comprometernos a frenar el incremento de las rapiñas y hurtos y en cinco años reducirlas en un mínimo del 30%” y también la reincidencia, también el estado de las cárceles y siendo muy duros con el delito pero más aún con las causas sociales. Se prometió mejorar las condiciones de vida y vivienda de la policía, mejor vestida, equipada y más eficiente. Transformar al Uruguay en un modelo para América Latina en el combate al narcotráfico. También descalificó a quienes promovían la baja de la edad de imputabilidad y que ello nos llevaría a un retroceso. “Si alguien promete terminar con el delito, miente. No confundir inseguridad con violencia, con intolerancia, con la pérdida de valores. Debemos enfrentar con mayor firmeza la violencia familiar, en especial contra las mujeres y los niños. La política de seguridad será prioridad en nuestro próximo gobierno y se ocupará directamente la presidencia de la República, convocando a las principales figuras nacionales”. Terminó diciendo que para todo se necesitan recursos, un país en marcha, ideas y sobretodo un rumbo claro, “un Uruguay con certezas y esto lo asegura el Frente Amplio”.



Lo expuesto hasta ahora son palabras textuales expresadas por el actual presidente y hoy tenemos un panorama impensado si creímos en sus promesas.



El aumento de la inseguridad ha sido exponencial, rapiñas y hurtos en cifras récord, más de un asesinato promedio cada 24 hs, violencia doméstica como nunca, nuevos delitos como la explosión de cajeros, copamientos, índices de reincidencia altísimos. Como la ciudadanía está altamente sensibilizada no atiende al estado desastroso de las cárceles donde se violan todos los derechos humanos y es imposible lograr una reinserción de quienes han delinquido.



La brecha entre las clases sociales no sólo se ha ampliado sino que además está dividida entre dos bandos: los buenos y los malos. Se ha confundido la asistencia social con el asistencialismo, se perdió el hábito al trabajo y es más sencillo vagar y recurrir al delito. Reducir la pobreza no es dar plata fácil, se debe educar y actuar sobre la “pobreza mental”, no cerrar las puertas de oportunidades y este gobierno pregona que las abre y en forma reiterada las cierra.



Si en algo el FA no ha cumplido es en seguridad, si algo nos prometió Tabaré Vázquez por conocimiento, experiencia e ideas, según dijo con soberbia, fue darnos “más y mejor seguridad”.



Se viene una nueva campaña electoral y volverán a llover promesas con el fin de perpetuarse en el poder. Otra vez la izquierda nos dirá cómo aumentar la seguridad, la educación, la salud, la vivienda etc… Lamentablemente, quienes se hayan beneficiado con la inoperancia del gobierno, los volverán a votar.



¿Y si en lugar de pensar en cómo nos van a mentir diciendo qué harán y qué no hicieron se dedican a hacer? Falta más de un año para ir a las urnas, quizá les quede tiempo para dejar de ser ineficaces y demagogos, pensar en los votos del exterior, en que los asentamientos votan a la izquierda y los pobres también.



Si vinieron para quedarse llegó la hora de irse, si en 2004 pidieron un cambio, en 2019 el pueblo pedirá otro cambio.