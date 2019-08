Mentes europeas y sudamericanas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Nuestro vecino, Argentina, está atravesando momentos difíciles.

No importa cuál sea el motivo, no deja de ser uno de los grandes socios de nuestro Mercosur, y por el bien de este mercado, y de todos los vecinos, deberíamos desearle que progrese, que salga de esta situación y pueda crecer, para así crecer todos.



Pero dada la "cabeza de sudacas", ya tenemos gobiernos que le "tiran" para atrás, que auguran un futuro sin relaciones, y que siembran deterioros, incertidumbre, etc.



No se sabe aún cómo va a seguir el proceso argentino, pero ya se están adelantando, y predicen un Mercosur quebrado.



Es así como somos, es así como siempre nos ha ido, es por esa forma de actuar, de pensar que nunca podremos salir al mundo, de progresar y subirnos al tren de los primeros países o mercados mundiales.



Cuando situaciones parecidas se han dado en Europa, caso Grecia, todos los países han salido a apoyar su recuperación, el merado común europeo fue a su rescate y así el bloque sigue adelante.



Aquí, si uno tropieza, el otro vecino, socio ya lo abandona, lo deja solo, y así es que nos damos cuenta que cada uno está para la "suya"...



En fin, no somos pobres por falta de recursos, por falta de bienes, sino por la cabeza de sudacas.