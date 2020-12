Mentalidad vs Covid-19

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Recojo aquí algunas de las expresiones más escuchadas en estos meses fruto de una sociedad cada vez más individualista:



“El Covid es sólo una gripecita”. “Yo no tengo problemas de salud, así que a mí no me va a hacer nada”. “Sólo los mayores se contagian”. “Toda la vida compartí mate y nunca me pasó nada”. “El tapabocas me asfixia, por eso lo uso abajo de la nariz”. “Yo no uso tapabocas porque me estropea el maquillaje”. “Si a mi abuela no la voy a ver, no le pasa nada”. “Yo tengo trabajo”. “Los CTI tienen lugar”. “Está lleno de médicos”.



¿Qué sucede en la realidad?



La pandemia es mundial, no es una idea de este gobierno. Tú sos responsable por lo que haces, y por lo que no haces... también. El uso del tapabocas te protege a ti y protege a otros. La distancia física te protege a ti y protege a otros. Nadie te dijo que no te juntaras, te piden que sea con poca gente y de ser posible al aire libre. Si te contagias vas a quedar recluido en tu casa y te van a monitorear. Cualquier persona se puede contagiar, hasta bebés. Fallecieron personas que no tenían patologías previas.



A raíz del Covid-19 muchas personas perdieron sus empleos y otras tantas tuvieron que ser enviadas al seguro. La están pasando mal.

Gracias a la solidaridad de muchos, muchos más comieron a través de ollas populares (varios de ellos desempleados por la pandemia).



Aumentaron los casos de depresión y angustia por aislamiento, sobre todo en personas mayores.



Al CTI van personas por diferentes motivos: problemas de salud grave, accidentes, etc. Las camas que hay cubren todas estas posibilidades, más casos graves de Covid-19.



Los médicos, que velan por nuestra salud, tienen familia, se preocupan, están cansados y demasiado expuestos a contraerlo. Cuidado no se vaya a romper la burbuja en la que estás...