Mensajes archivados

@|En la década del año 1950, siendo un joven estudiante, miraba los muros de Montevideo con mensajes como “Yankees go home”...



Si habrán cambiado los tiempos, que no hace muchos años, el Dr. Vázquez casi le pide ayuda militar al gobierno norteamericano.



También se leía en los muros “Nacionalizar la banca”. En el segundo gobierno del F.A., la banca privada se “untó los bigotes”.



Aparecían también los muros con frases como “Romper con el Fondo Monetario ya”. Sin embargo, fueron los mejores discípulos del Fondo Monetario de América del Sur. Hicieron todos los deberes; hasta hay una foto memorable del Dr. Vázquez y el Cr. Astori que tiene como fondo la puerta de entrada del edificio del FMI. Indudablemente, los gobiernos del F.A. estaban tan apegados como decía el inolvidable comediante Juan Carlos Altavista: eran “uña y calzoncillo”.



No olvidarse de aquel que decía: “Reforma agraria ya”. Pero en el gobierno del Sr. Mujica fue en el que más se extranjerizó la tierra.



Otros de los mensajes: “No pagar la deuda externa”. Lindo nos hubiera ido si no se pagaba.



Y en estos últimos tiempos, apareció el “No a la impunidad”. Un mensaje muy sensible para muchos compatriotas, que fue tomado como negocio por algunos. Como ejemplo, basta leer la prensa para enterarse cuán hipócritas pueden ser las personas utilizando la desgracia ajena para arrimar agua a sus molinos.



Se les está cayendo la careta, como ídolos de barro que son.



Brillante el Ministro García al no esconder nada, y que todo se sepa. Así van cayendo de a uno.