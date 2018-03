Mensaje que tranquiliza

@|Los ciudadanos esperábamos que el mensaje del Presidente fuera hecho en persona, pero evidentemente le aconsejaron no hacerlo.



Se eligió un periodista con cierto parecido a nuestro jefe máximo.



Con respecto a las cifras, me sorprendió que los autos oficiales no superan el 0.70 %; son apenas unos 14000, que para dar una idea, puestos en fila sería una caravana desde la plaza Libertad hasta La Floresta; ¿se imaginan como se hace para controlar lo que gastan y sus arreglos con lo que nos cuesta hacerlo?



No se habló de los ahorros que se realizaron en la fiesta de Ancap que costó 360.000 dólares, pero me contaron que a último momento se achicó del buffet 100 sandwiches olímpicos y 70 croquetitas que bajaron el presupuesto considerablemente, que afectó a los muchachitos de la Cámpora que vinieron con mucha hambre.



Evidentemente hay dos visiones del país que el tiempo dirá quién tiene razón. Crece continuamente el PBI, sin embargo hay más del 20% de jóvenes desempleados.



Pero no nos preocupemos, se termina el carnaval y se va a empezar a hablar del Mundial de junio y esto entrevera todo y seremos todos felices.