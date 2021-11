Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|El día 27 de octubre próximo pasado, se publicó en esta sección la carta del Señor Raúl Efraín Suárez Benvenuto con el título “Militares presos en Domingo Arena”. Dicha carta es promotora de odio y como tal, debe tener enemigos, en la ocasión circunstancialmente la Sra. Mercedes Vigil y el más redituable los militares, así al barrer. Otro componente necesario en este tipo de mensaje de odio son las víctimas, en este caso se refiere al pueblo uruguayo y para ser más efectista agrega, la sociedad de rodillas.



La víctima cumple la función de apuntalar el imperio de la emoción sobre la razón, además de dar la sensación de unanimidad. Igualmente, clave, como el concepto de víctima es el concepto de enemigo. Es la llave maestra. La que abre todas las puertas. La de la ira, la de la venganza, la de la aniquilación. La carga emocional del término enemigo abre la posibilidad a considerar la muerte del otro, o como en este caso mantenerlo preso de por vida, vida que para él no tiene valor.



Para inyectar la última dosis de veneno a su carta expresa “ni olvido ni perdón”, junto a otros términos efectistas común en este tipo de discurso, como corruptos, sádicos y soberbios.



Gente así es ejemplo de lo que se refiere el escrito que, junto a otros ciudadanos, presentará la Sra. Mercedes Vigil al Presidente de la República: todos estamos prisioneros en Domingo Arena. Unos por la angustia de sentir que viejos soldados, cumpliendo con su deber, son víctimas de una justicia hemipléjica; guste o no guste y con ello, la democracia de nuestra patria es solo nominal. Otros, como este señor también, son presos del odio que promueve la carta, odio alentado por quince años de gobierno que abonó el terreno para llegar a esta situación.



Pero por si todo lo anterior no fuera suficiente, la carta es cerrada con el siguiente concepto: “los tupamaros no torturaron; juzgaron y ejecutaron lo que estuvo mal” (sic); que el lector juzgue.