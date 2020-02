Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| Cuando se llega a cierta edad los recuerdos tienden a confundirse y precisan ajustes para no perder su real identidad. Por esta vía evitamos el mezclar hechos con lo que hubiéramos querido que fuesen. También no perder la perspectiva que nos ayude a una buena y precisa memoria de como fueron realmente.



Oímos y leemos en estos días en sentido contrario pronósticos de desastres próximos a los que debemos estar preparados a resistir. Ninguno de ellos tiene más que la premonición de quienes los señalan. Sin embargo suenan como reales, tangibles, sin duda posible de que van a suceder.



Claro que al mismo tiempo nos dicen que si los resistimos y enfrentamos con toda la fuerza necesaria, tal vez no sucedan o atenúen sus efectos nocivos y perversos. Y por si fuera poco, se indica que es el próximo gobierno quien los provocará.



¿Cómo? Porque tiene su base en la explotación del pueblo por un grupo de gente a quienes no les importa más que su bienestar y no se preocupan por “el pueblo".



Oí cosas parecidas en los 60 y 70, y en efecto eso sucedió por demasiados años y con muchas pérdidas de vidas y libertades. Las decían supongo que convencidos de sus dichos, como ahora las dicen personas del mismo perfil que aquellas del pasado.



Pero algo más que dichos fueron aquellos. Hubo atentados, secuestros, asesinatos, cárceles del pueblo, como les decían, incluso extrañas “confluencias" entre dirigencias sindicales y hasta políticas con postulados de quienes usurpaban el poder.



¿Qué tiene que ver hoy con ayer?, se preguntará el lector que haya llegado con paciencia hasta aquí . Pues que aquellos dichos y críticas y confluencias tenían casi idéntico origen que las que se apuntan hoy.



Espero que este ejercicio de memorias sirva para no repetir los mismos errores. Y que exista la virtud de no pensar que los cambios que hoy se anuncian nada tienen que ver con los errores y defectos de los últimos tiempos.



15 años que nos dejan en situación de cambiar rumbos para poder vivir más seguros, educados y preparados para un futuro, ese sí, próximo y real.

¿No le parece ?