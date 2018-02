En memoria del Teniente Juan Maruri

@|Teniente 1º Aviador Juan Maruri Berterretche.



“Caballero del aire”: esta frase sería la más apropiada para presentar al recientemente fallecido Teniente Aviador Juan Maruri, que, a aquellos que tuvimos la fortuna de contar con su amistad y asimismo a quienes compartimos junto a su extraordinaria persona tareas de investigación histórica, su partida (su postrer decolaje) nos deja un sentimiento de ausencia solo mitigada por el convencimiento de que fuimos atentos participes de una vida dedicada a su gran amor, la Aviación.



Maruri nació en Rivera y como egresado de la Escuela Militar de Aeronáutica se especializó como piloto de caza y bombardeo. Pasó a retiro voluntario y se dedicó a la aviación privada donde logró completar más de 10.000 horas de vuelo en funciones empresariales que lo llevaron a cruzar por los cielos de esta parte del cono sur americano.



Dedicado desde temprana hora a la investigación de la Historia Aeronáutica a escala mundial, logró reunir una considerable colección de cerca de siete mil publicaciones afines, un gran archivo de documentación anexa, recortes de diarios, revistas y un registro fotográfico fechado desde 1886. En esta razón fue asesor histórico de diversas instituciones como el Comando General de la Fuerza Aérea y todas las Academias locales referentes al tema: Academia de Historia Aeronáutica del Uruguay, del Instituto Histórico y Geográfico, Academia Uruguaya de Historia Marítima y Fluvial, Instituto de Investigaciones Históricas “Coronel Laguarda Trías”, etc., como también miembro correspondiente de varias instituciones históricas de América y Europa. Hasta la fecha resultó autor de una decena de libros referenciales y de múltiples artículos y boletines publicados dentro y fuera de fronteras de éste, su país, al cual conoció mas sobrevolando sus tierras que muchos de sus compatriotas.



Su vasta empresa de investigación, de su prosapia e inigualable memoria, provocó que no exista, en las últimas décadas, ningún monolito o monumento conmemorativo de hechos de nuestra Aviación que no haya tenido en su estructuración a la presencia del historiador Maruri.



Amigo tenaz, fiel y sincero, siempre respondón a cuanta investigación hubo en los últimos años, queda en nosotros la visión de quién vivió a pleno inmerso en una tarea intelectual de beneficio para la sociedad.



Su invalorable acervo queda entre nosotros y ojalá halle el lugar más apropiado para seguir dando luz a su memoria.