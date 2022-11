Cuando la memoria sufre de Alzheimer

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|La historia reciente de Uruguay está contaminada por 15 años de gobierno de izquierda, desde el cual promovieron la imagen romántica del guerrillero que resiste a la dictadura.



Vemos, no sin sorpresa, que la Intendencia de Montevideo mantiene y promueve esa memoria del imaginario de la izquierda.



Hay que poner la historia en su contexto real y en forma completa.

Los tupamaros fueron un movimiento terrorista que se levantó en armas contra gobiernos democráticos. Robaron, asesinaron y secuestraron indiscriminadamente como metodología comandada por Cuba y la URSS.



Se enfrentaron al Ejército y perdieron esa guerra sucia, sabiendo que en esa lucha no hay rosas y sí muchas espinas como en toda guerra.



Derrotados y presos, optaron por promover, dentro del Ejército, un golpe de Estado de izquierda, al mejor estilo peruanista de la época.



Los tupamaros, vencidos pero no callados, la CNT, infectados por el comunismo, los estudiantes, deslumbrados por el romanticismo guerrillero de izquierda, el Partido Comunista, dependiente de las directivas cubanas y comunistas, todos ellos conspiraron, dieron forma y apoyaron un golpe de Estado de izquierda.



Ellos son los padres y madres de una dictadura que, frente al desarrollo de los acontecimientos, perdió su ideología de izquierda.



Ante esta pérdida de poder, los promotores de la dictadura de izquierda, salieron a intentar matar al monstruo que ellos mismos dieron vida.

Tarde y mal, sólo les quedó la sed de venganza.



Gobiernos democráticos, terminada la dictadura, buscaron la reconciliación nacional, 15 años de gobierno de izquierda dieron rienda suelta a la venganza.



Es hora de corregir falsas historias, recobrar la historia real y eliminar las falsas, plasmadas en libros y monumentos consagrados a la mentiras que repiten el FA y el Pit Cnt, herederos de la venganza tupamara y enemigos de la reconciliación nacional.



A ponerse firme, terminar las mentiras y las venganzas que hoy se mantienen.