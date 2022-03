Memoria frágil

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|El Presidente del Frente Amplio dijo que hay justicia para ricos y para pobres.



Parece que durante los 15 años que fueron gobierno, no tuvieron tiempo de ocuparse de la supuesta situación.



Un ex integrante del Ministerio del Interior que no soporta que mejoren los números de la seguridad, salta ante cualquier caso que aparece para atacar a las nuevas autoridades.



Sin embargo, la increíble fuga de uno de los jefes narcos más importantes del mundo, que salió caminando de Jefatura (¿se acuerdan?) en uno de los hechos más vergonzosos de la historia, pasó como un hecho intrascendente.