Melo como Zurich

@| Hace muchos años fui con mis hijos a Suiza. En Zurich, me quedé sentado en un banco disfrutando la hermosa vista del lago y del parque, mientras mis hijos caminaban.



Al rato llegaron y nos fuimos todos juntos a caminar por 2 horas. Ahí me doy cuenta que me olvidé, en el banco de plaza, de la mochila con los documentos, plata, celulares.... o sea, todo. Mis hijos volvieron corriendo y ante mi sorpresa encontraron la mochila en el mismo lugar que la dejé e intacta.



Durante todos estos años conté esta anécdota muuuuchas veces. Y siempre me preguntaba en qué momento los uruguayos habíamos perdido los valores y entre ellos el de la honestidad.



Hasta ayer....



Un grupo de brasileros vino en su avión privado a Berachí de visita. Llegaron al Aeropuerto Internacional de Melo. Ayer se fueron. Una vez que decoló el avión yo me estaba yendo en mi camioneta y el Soldado de Primera Juan De los Santos me para para entregarme una mochila que había dejado uno de los pasajeros.



Sorpresa me llevé cuando adentro de la mochila había plata, tarjetas de crédito, documentos, etc.



Por eso quería contar esta anécdota. Porque quedan muchos Soldados de Primera, sí, sí, ¡De Primera! Juan de los Santos.



Porque personas como él enaltecen al país, enaltecen a la Fuerza Aérea y se enaltece él como persona.



A partir de ahora no voy a contar más la anécdota en Zurich. A partir de ahora voy a contar la anécdota de Melo.