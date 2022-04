Mejorar jineteadas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|En los últimos años, presenciamos en épocas de Semana Santa, debates sobre jineteadas sí o no.



Escribo sin ser un “sabelotodo”, pero tengo caballos hace más de 25 años y, en este caso en particular, he podido presenciar desde adentro cómo se trabaja en jineteadas o rodeos, ya sea de caballos o de toros en Estados Unidos.



Ya sea en EE.UU. o Europa, sin ser perfectos, aplican desde hace muchos años, técnicas sin violencia para los caballos y toros... y también lo que es más importante... la protección del ser humano, es decir jinetes y personal de campo.



En los rodeos se utilizan, contrario a lo que en Uruguay y la Región, chaleco protector de formato similar a un chaleco antibalas que protege también la zona del cuello y la parte lumbar. Adicionalmente se utiliza casco protector similar a los que se usan en el fútbol americano; es decir, con barras de hierro en el frente.



Hablando de los caballos quiero destacar que se han mejorado mucho los hospedajes de los caballos, así como acortando la estadía, ejemplo en la Rural del Prado. También este año se incluyeron acolchados en los palenques para protección de jinetes, personal de campo y caballos.



Pero lo más importante es que en los rodeos de EE.UU. los animales no salen a la acción desde los palenques, sino desde tubos metálicos donde el jinete monta desde adentro del mismo; luego se abre un portón horizontal (siempre sin taparle la cara al animal) y comienza la acción desde esa salida.



Al contrario de Uruguay, los jinetes no usan espuelas ni rebenques. Para que generen sus corcoveos se les colocan cinchas que aprietan la parte trasera del animal, lo que genera en primera instancia en él, la molestia de querer sacárselo.



Lo importante es que los caballos de rodeos, así como los toros, son entrenados para realizar esta tarea.



En lo personal, estuve varios minutos encerrado en un corral pequeño con más de 8 caballos de rodeo (sin saberlo) y parecían caballos “domados y de andar”. Son mansos en su vida habitual, pero al colocarles la cincha trasera y el jinete arriba, por reflejo condicionado, corcovean.



Por último, decirles que un caballo tiene la piel muy sensible al punto de que puede sentir una mosca en su lomo... por lo cual se deduce el dolor intenso que puede sufrir frente a un espuelazo o un rebencazo.



Somos todos partes de una tradición gaucha y baquiana, pero debemos adaptar las costumbres a los tiempos que corren, sin los extremismos de algunas agrupaciones que intentan prohibirlas.



Sé, también, que la modernización en las jineteadas genera muchas fuentes de trabajo dentro del ruedo que deberán reconvertirse.



Jineteadas Sí, pero debemos trabajar mucho para generar en ellas un espacio sin violencia para los caballos... y las personas.