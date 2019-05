Es mejor prevenir

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@| Tengo un hijo adolescente de 11 años que concurre a primer año del liceo 2 de Solymar cito en la calle 53, esquina calle 34; cercano a la ruta Interbalnearia. En ese lugar el riesgo de que se produzca un accidentes de tránsito es muy alto, ya que los autos que transitan por esa calle van a alta velocidad.



Yo solicité lomos de burro a la Intendencia de Canelones y la única respuesta que obtuve es que esa solicitud ya se hizo en el año 2018. El tema es que aún no han puesto los lomos de burro, ni tampoco existe ningún tipo de prevención, ya que no he visto ningún inspector de transito dirigiendo el tránsito o multando a los autos que no respetan los 30 km por hora permitidos en esa zona. Esto es una muerte anunciada, en cualquier momento pasa una desgracia y no hay vuelta atrás. Puede ser un padre, un profesor o los propios alumnos del liceo quienes protagonicen y sean víctimas de un siniestro.



¿Por qué no se previene? Solicito a quien corresponda que ayuden a prevenir.