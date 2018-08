No al megabasurero

@|Tengo 52 años vividos en las costas del arroyo Solís Chico, a 1500 metros de la ruta 8 km 50. Hace 2 años Mevir me hizo una casa, “sueño cumplido”, terminar mi vida tranquila en este hermoso lugar pero... no estaba en mis planes un basurero en estas costas.



No tengo recolección de residuos, me la ingenio para mantener todo limpio.

No tengo servicio de OSE.



El agua de consumo proviene de un pozo de 72 metros de muy poco caudal por lo que mi mayor preocupación es cuidarla.



Pensaba... cuando me jubile voy a poder pescar, bañarme, tomar mate mirando el agua a la sombra.



Ahora con este disparate de la Comuna Canaria me espera un final muy distinto a lo soñado, humo, malos olores, moscas, ratas y una triste imagen de camiones perdiendo basura al pasar. Adiós mi pesca, mis baños, mi mateada y mi felicidad a la vejez.



¡Que triste!