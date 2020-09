Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En los spots televisivos leemos y escuchamos la alegría y contundencia con que se expresa "Juntos cambiamos Canelones".



Que Canelones del Este (fundos del ansiado Departamento de Solís) será cambiado, no cabe ninguna duda, pero juntos no, porque la gama social y trabajadora de la ciudadanía está unida, en un solo grito, contra la Resolución 327/2020 que nos regalará un hermoso Megabasurero.



¿Y ese será el prometido cambio?



En plena Zona Rural, cuenca del Arroyo Solís Chico, se verterá “basura sin clasificar” para un “Relleno Sanitario Compactado” con la módica aportación de 500 a 600 toneladas diarias, nada menos. Otras soluciones van quedando por el camino, por su alto costo de realización. Nada de tecnicismos científicos.



Es decir que el Este de Canelones, otrora zona de criaderos, plantaciones en gran escala de remolacha azucarera, agricultura intensiva, cuidadas extensiones de pinos y eucaliptos, se transformará por la decisión oficial en “Zona de Sacrificio Ambiental”.



La cuenca del Río Santa Lucía, a través de las usinas potabilizadoras de Aguas Corrientes, abastece parte del Dpto. de Canelones y Montevideo en su totalidad. La zona balnearia depende exclusivamente de la Laguna del Cisne (Salinas-Marindia), ya superada su producción y con serias deficiencias para la próxima temporada veraniega. (Recuérdese el triste tratamiento realizado en Atlántida, el verano pasado, con resultados ampliamente negativos y atentatorios a la salud humana).



OSE, ya desde 2013 y con tiempo suficiente, declara el Reservorio para futuro proveedor de Agua Potable tomando como base esta zona que ahora, despectivamente, se la denomina Zona de Sacrificio Ambiental.



No podemos ignorar el viejo sistema de Relleno Sanitario que el querido Dr.Tabaré Caputi, estudió exhaustivamente en su viaje de post grado a Colombia, allá por la década de 1970, que explicó con dedicación y logró imponer en nuestro país. Esa fue una solución del momento, pero las sumas acumuladas en el presente obligan a procesos más modernos y con resultados avanzados en la transformación de los residuos.



Y además, repartir democráticamente la carga, para que no solo nuestra zona deba sufrir sus consecuencias negativas, porque si basura gestamos todos, todos debemos solucionarla con aportes de sacrificio repartidos.

La Resolución 327/2020 es imperativa y solo nos da plazo de urgencia hasta el 23 de Setiembre para que nuestra ciudadanía se oponga, apoyada en movimientos, comisiones, colectivos sociales y adhesiones de la más diversa índole, que van desde el propio Municipio de Fco. Soca, Comisión de Defensa del Solís Chico, adhesiones a nivel nacional y local, con una larga lista de técnicos de alta calificación en la temática que nos ocupa y cuya voz autorizada debe ser escuchada.



El reciclaje es importante, pero el abastecimiento de agua lo es más.

No nos sirve el compactado del Oeste para ser trasladado a nuestra zona, no creemos que se hayan estudiado los términos de DINAMA y/o DINAGUA ni que las respectivas Direcciones hayan dado vía libre cuando OSE con tanta antelación ya había estudiado y reservado la zona. Algo no funciona, algo no coincide en el apuro municipal para resolver problemas tan difíciles y profundos como el actual o simplemente desoír dictámenes de técnicos que saben más que la buena voluntad política municipal.



Y después del Megabasurero, más el Vertedero de Cañada Grande, al norte del Campo de Remonta, allá en las inmediaciones de donde se produce el cruce de la vía férrea a Minas, solo nos queda cumplir estrictamente las disposiciones del Ministerio de Salud Pública: “Tapabocas, Distancia, Higiene y Ventilación”, para lo cual no alcanzará el prolijo lavado de manos. Lavado de manos reiterado y lavado de consciencias, porque las responsabilidades son grandes.



La Zona de Sacrificio Ambiental pronto la podríamos transformar en Zona de Visita Turística. Una forma moderna y exitosa de promover el Este de Canelones. ¡Una vergüenza, sí, una vergüenza!