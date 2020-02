Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|En la Fiesta de la Patria Grande, organizada por la Intendencia de Canelones en Parque Roosevelt, se contrató un espacio por los tres días que dura el evento, para difundir, a través de los parlantes, la inquietud de los vecinos sobre el problema que generará la ubicación de un Megabasurero en la zona de Cerro Mosquitos.



Comenzó a pasarse el pasado viernes 14/2, pero la Intendencia ejerció censura y no permitió a la organización seguir pasando el aviso.



¡Esto es censura!



No es el lugar ni la forma; el Megabasurero que recibirá 500 toneladas de basura por día durante los 365 días de los próximos 20 años, no puede sacrificar una zona sana y productiva y ambientalmente protegida y arruinar la fuente de agua que es el Solís Chico.



No podemos permitirlo como ciudadanos responsables. Y queremos que se sepa.