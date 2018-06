Medidas a tomar

@| Tengo 67 años, fui policía y como dice el Maestro Tabárez no se si se mucho, pero si se que más información que yo difícil que otro tenga porque una pelea desigual contra los contrabandistas de la Avenida 8 de Octubre me obligó a protegerme en su momento y para eso había y hay que estar informado.



Hoy vemos que el Senador Larrañaga se interesa en poder hacer allanamientos nocturnos y yo recuerdo que el 25 de agosto de 1989 se encaró un allanamiento nocturno antes del amanecer en la calle Morelli y policías corruptos avisaron a los delincuentes que esperaban y mataron a 4 funcionarios.



Hoy los corruptos dentro de la policía son más y todos desconfían del que tienen al lado.



Pretender combatir las bocas de pasta base con o sin allanamientos nocturnos es un delirio.



El combate a la droga se hace no dejando entrar droga al país y tanto Jorge Vázquez como Layera saben como habría que hacerlo pero no los dejan.