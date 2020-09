Medidas mágicas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Cuando hablan los que perdieron el gobierno, todo suena magnífico.



Hacen los pronósticos y cálculos mágicos de cómo y porqué habrá problemas y, no podía faltar, cuándo y cómo se disolverá la Coalición.



Que todo lo que dicen choque con la realidad no les preocupa. Si los 2/3 de la población dice que comparte lo que hace el gobierno, no los conmueve. Sólo ellos son los que "saben". Y como están tan calificados destruyen a la "derecha" insensible que no tiene en cuenta a 300.000 familias.



Si uno hace cuentas, ese número habla de alrededor de un millón de personas. Y sí, un millón de personas cayeron en cien días en la pobreza. La pregunta se impone: ¿dónde estaban antes? Y si no tienen protección, ¿quién los dejó en esa situación?



Y luego aparecen las cifras mágicas: que un salario para cada una; que no paguen ni luz, ni agua, ni los desalojen, ni paguen "Internet". ¿Y quién va a pagar todo eso, que va por los mil millones de “verdes”? La deuda, dicen, la que les dejamos pronta para pedir...



Es lo que nos dejaron: deudas y promesas que demuestran sus errores.



El 60% de los muchachos no completan enseñanza media. Los entes públicos los convirtieron en comités. Hicieron mausoleos sin sentido para su mayor gloria. Lograron lo imposible al quebrar Ancap. Y uno sigue pagando los agujeros. Pero sabe que con eso apuntala otro destino. 2/3 de la ciudadanía está de acuerdo.