Dos medidas fundamentales

@|Ante el aumento pronunciado de casos de Covid-19, urge una medida para alcanzar lo más rápidamente la inmunidad de rebaño.



Puesto que hay vacunas y ahora la demanda es grande, es imprescindible aumentar al máximo los puestos de vacunación.



Visto el avance de nuevas cepas del virus en la comunidad, parece muy larga la espera ya que anuncian vacunar recién para mayo o junio a población de riesgo.



Junto a otras medidas conocidas me parece la más importante.



También me extraña que no se hayan implementado multas mucho más severas para aquellos que no respetan las normas.



Por ejemplo pedir documentos y actuar en consecuencia.



Hay muchos comerciantes que no usan tapabocas. Muchos protocolos que no se cumplen. Los inspectores no se ven recorriendo los barrios.



No puede ser que en aras de la libertad, cualquiera convoque una marcha y no pase nada. Hay responsables y deben ser multados severamente.



Aquellos dirigentes implicados, sean de donde sean, deben ser acusados ante la opinión pública.



Por el llamado a responsabilidad ciudadana ya respondió quien tenía que responder. En cuanto a los otros “no se le puede pedir peras al olmo”. Como ejemplo, pongo una del gobierno argentino que, aunque no tenga relación con la pandemia, fue fundamental para liberar los puentes de los entrerrianos anti papelera que nos bloquearon durante tanto tiempo: enjuiciamientos, embargos, multas, etc. Ahí se terminó todo. Las multas mueven montañas.