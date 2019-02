Medidas ambientales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Compatriotas: todo la que involucra al tema es de incumbencia de la Nación organizada políticamente en Estado. Esta situación debe llevarnos a pedir e implorar que los organismos del Estado así como toda la sociedad actúen en forma armónica.



Dejemos de lado los tiempos de elecciones que son muy buenos, pero nada de discutir lo que debemos hacer en el futuro.

Esto es: ahora.



¿Cómo? Comencemos por tratar en forma internacional los cursos de agua que nos liga los estados ribereños. ¿Cuales? Argentina, Brasil, Paraguay. Para esto debemos exigir respuestas jurídicas y técnicas que se aplican a esta problemática.



Es oportuno ver a Eduardo Jiménez de Aréchaga en su análisis de juicios entre estados ribereños solucionados. Para luego proponer nuestra aspiración de recibir las corrientes de agua y utilizarlas de la misma forma. Esto es crucial para que los estados involucrados cooperen con la obligación universal de no contaminar los cursos y en este caso nuestro frente marítimo.



Luego de esta puesta a punto internacional en forma concomitante deberemos adoptar nuestra propuesta de revertir la contaminación y reserva de la biosfera. Fui (delegado como) alto experto del estado uruguayo: ante el PNUMA y solo se me ocurre que altos expertos somos todos los que comprendemos el problema desde los niños y todos nosotros. Por supuesto que esto es un hermoso desafío para comenzar por involucrarnos en esto que nos va el futuro de la Nación: el territorio no debe seguir contaminado.



Quienes deben actuar son los ministerios, (poder ejecutivo): OPP, intendencias, universidades y todos los responsables de la explotación racional de los recursos.



Alerta internacional pues recibimos todo lo que viene de los cursos de agua.

Por consecuencia solo es un llamado a la reflexión a todos los compatriotas que así lo crean.