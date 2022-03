Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|La verdad es que me parece una medida ejemplarizante la separación del cargo al profesor de Historia Marcel Slamovitz, por la justificación irregular de horas a Fenapes. ¿Se acuerdan que fue denunciado por una ex directora del Liceo N° 1 de San José, porque acumuló 250 horas de faltas entre 2016 y 2017?



Y esto no queda ahí, porque habrían sanciones para 6 docentes del Liceo N° 1 de San José también, con seis meses de separación del cargo y con retención del sueldo, por divulgar fotos de ellos en la institución haciendo campaña para un plebiscito.



En fin, se ve que durante años sucedían estos hechos y vaya uno a saber qué más irregularidades, pero no pasaba nada.



Ahora la cosa cambió, tenemos un gobierno serio, que te permite vivir en libertad, pero cumpliendo con tus derechos y obligaciones.