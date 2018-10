Medicina de verdad

@|¿Por qué tenemos esta atención médica?



Es una lástima que un país con una superficie y población tan pequeñas carezca de una atención eficiente. Con el recuerdo lejano de los buenos tiempos de la medicina nacional, ahora inexistentes. Es un atraso, innecesario reiterarlo, se revela a diario. Quienes tienen posibilidades, encuentran fuera de fronteras lo que aquí no hay. En los medios están los ofrecimientos a donde ir.



No entendemos que el crónico problema no se encare como prioridad nacional. Hoy, un sistema donde prima la política sobre la técnica y ciencia. Involucra a quien le atañe la dirección de la atención sanitaria nacional, el MSP. Simultáneamente la Facultad de Medicina con todo su elenco, que entre telarañas quiere sobrevivir a la realidad. Se repite en la salud privada, quien sufre de lo mismo. Mientras, el sindicalismo inculcó una irresponsabilidad mayúscula en el funcionamiento.



Para colmo surgen las comparaciones, siempre con los que están peor, o atajos para autoalabarse. Pero no es con subterfugios que se van a solucionar los problemas, ni con un ejército de funcionarios a un costo astronómico. Campea la ineficiencia y la irresponsabilidad.



Primero, necesitamos una definición de qué hacer y cómo abordarlo frente a una barrera impenetrable, política. Incluyendo el universitario, ámbito irreductible con sus magros y equívocos resultados formativos.



Como resultante, la población recibe el impacto y paga por algo que no existe; es ella quien debe decidir entre seguir así o el cambio.



Este último, si se llega, tiene una constante: pocos pero buenos en organización, en distribución del trabajo y funcionamiento. Mientras que la formación técnico profesional debe progresar, conocer la realidad. No es destruir, sino organizar la actividad con los actores existentes, actualizados. Centros regionales aglutinando técnicos y pacientes a ser resueltos con saber, eficiencia por el reajuste técnico/científico.



Remodelar la formación médica, actualizándola. Concentración de experiencias para mejor atención y formación. El resto del personal tiene que adaptarse a cumplir e instruirse para la realidad. Hay ejemplos, aislados, aprovechemos de estas experiencias con una organización nacional pujante.