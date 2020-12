Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Transcribo a Uds. la carta dirigida al Dr. Germán Rodríguez Rodríguez, Presidente del CASMU, en referencia a las nuevas normas que rigen en cuanto al pago de los medicamentos en el momento de su solicitud.



Esta nueva norma suple a la anterior que se podía pagar en diferido, lo cual hacía que nadie se quedara sin medicación.



Dado el actual estado de situación y déficit económico que padece mucha gente, es realmente demencial tomar una medida de este tipo poniendo en riesgo la salud de los usuarios.



Estimado Dr. Rodríguez, después de saludarle afectuosamente y con las disculpas del caso por molestarle paso a decirle:



Que he tomado conocimiento de la nueva resolución en cuanto al pago de los medicamentos que prohibe diferir el pago de los mismos.

Mi nombre es Luis Alberto Arocena Camejo y mi cédula 1.508.648-7. Ud. perfectamente puede acceder a mi historia clínica y confirmar que mi estado cardíaco es límite.



Tomo más de diez medicamentos, con un costo mensual importante para mis ingresos como jubilado, entre ellos, el Xareto debido a una arritmia que de no tomarlo me puede producir muerte súbita.



En este momento especial que vive la sociedad y el país todo, sacar ese beneficio es condenar a estar expuesto a la muerte a más de un ser humano, por cuanto sino se toma determinados medicamentos en el caso personal, diabéticos o hipertensos, puede ocasionar la muerte o cuando menos lesiones irreversibles.



Me permito estos detalles dado que trabajé 40 años en la salud como enfermero en áreas de alta especialización como son los CTI o emergencias.

El miércoles 16/12, fui a retirar Vasartan 80 mg. que tomo una a diario y me fue negado, porque quedó sin pagar un Xareto de $ 1900 más el Vasartan de $ 106 sumaba más de $2.000, dinero que no tenía, por tanto, el antihipertensivo no me fue entregado, es decir, estoy sin medicarme porque en farmacia sale $ 650 y tampoco puedo hacer ese gasto. Antes, con el sistema viejo, retiraba el medicamento y lo pagaba los primeros días de mes cuando cobraba y así nunca nos quedábamos sin medicación. Eso ahora no sé porqué causa se cortó.



Si de noche tengo un pico de presión y hago un edema agudo de pulmón con el estado de mi corazón seguro moriré. Espero entienda mi reclamo y restablezcan el viejo sistema.



PD: He dado conocimiento del envío de este mail. Tengo medicación hasta el lunes, espero una pronta respuesta.