Medicamentos en ASSE

@|He leído con atención en el diario del pasado domingo 19, el artículo titulado “ASSE: falta de medicamentos es por ‘problemática’ en MEF”, muy bien escrito por la periodista Clara Lussich.



En ese artículo, los médicos del Interior se quejan de la falta de medicamentos por la lentitud de la Unidad Central de Adquisiciones en ejecutar las licitaciones, y además, que a los laboratorios, por este mismo tema, no les interesa ASSE. Por otra parte, se indica que se descartaron 250 kg de pastillas, por haber superado su fecha de vencimiento.



Me permito opinar de este tema, pues he sido profesional de Compras durante más de 25 años en empresas de primer nivel.



Realmente lo que se indica en este artículo no pasa de ser un ejercicio para estudiantes del primer nivel del curso de Compras y Almacenes (parte de Supply Chain Management).



No es un tema de culpas, sino de gestión. Me gustaría dar un ejemplo básico.



Las licitaciones demoran un cierto tiempo. Mensualmente se consume, en promedio, una cierta cantidad de un remedio. La multiplicación de esa cantidad promedio por los meses que dura el proceso licitatorio, nos dará una cantidad de remedios. Por lo tanto, cuando el stock llegue a esa cantidad, se debería disparar el proceso de compra. Los promedios no reflejan consumos puntuales, por lo que normalmente se agrega un pequeño stock de seguridad llamado Stock Colchón. El stock formado por la suma de este Colchón y la cantidad indicada, nos indicará el momento en que debe dispararse el proceso licitatorio.



Por otra parte, se debe realizar una gestión de existencias para que ciertos remedios no lleguen a su vencimiento.



Existen técnicas para ello. Se conocen como PEPS (primeras entradas, primeras salidas o FIFO en inglés) e incluso hay infraestructura de almacenes preparadas para este fin.



Además, hay programas informáticos especializados en este tipo de gestión.

La correcta gestión de Compras y Almacenes, permite al Estado ahorros sustanciales más allá de la Compra Centralizada.