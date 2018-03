@|Las declaraciones del sub secretario del Ministerio de Salud Pública señalando que abogados lucraban instigando a ciudadanos a reclamar vía judicial por el suministro de medicamentos de alto costo, es una prueba cabal de la falta de ética que tiene este señor que considera que ocupar ese alto cargo le da derecho a ofender a los abogados y lo que es más grave aún, a todos los uruguayos.



Este señor no hizo ningún comentario de condena a las ex autoridades de ASSE a pesar de las múltiples anomalías que a nivel de ese organismo se venían realizando. Tampoco cuestionó a los Directores de hospitales que realizaron contrataciones ilegales con empresas privadas, algunas de su propiedad.



Los dineros que “se fueron en todas estas chucherías” le parece que son nada ante los costos de los medicamentos, que si no es por juicio, el MSP se niega a suministrar.

Compare Dr. Quian cuánto se gasta en medicamentos imprescindibles para una sobrevida más digna de quien padece enfermedades severas, con los millones gastados en gestión cuasi delictiva por parte de algunos de sus colegas.



Sus declaraciones fueron una afrenta y falta de respeto para los ciudadanos, que aunque Ud. no lo considere, son quienes le pagan el sueldo; o acaso lo ha olvidado.