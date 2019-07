Mediatización de la medicina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En una época mediatizada y en plena controversia de las fake news, veo con preocupación la tendencia cada vez más palpable a la medicina-espectáculo.



Este mismo problema se ha venido dando hace mucho tiempo en varios lugares del mundo y pongo como ejemplo para quien quiera consultarlo, el artículo de L’Express del año 2000 del Profesor Didier Sicard, presidente del Comité Nacional de Ética francés.



Recientemente ha salido al aire un programa de Santo y Seña sobre los accidentes cerebro vasculares, que ha generado gran controversia en el ambiente médico académico.



Más allá de que considero innegable la necesidad solucionar el acceso a las técnicas neurointervencionistas, la utilización de sensacionalismo, tergiversación de estadísticas, proclamación exclusiva de idoneidad, desautorización del resto, y explotación televisada del sufrimiento de los pacientes, riñe con todos los códigos deontológicos.



Más aún, desencadena de forma desproporcionada una alarma pública.

Varios equipos trabajan discretamente en este tema, incluyendo personal de emergencia, cti, neurólogos, radiólogos, neurorradiólogos y neurocirujanos entre otros, y para ellos es impensable salir en iguales condiciones frente a las cámaras. Los veo tratar de solucionar cada obstáculo, persistir frente a las decepciones, el cansancio y la falta de reconocimiento. La verdadera ciencia es raramente espectacular.



El constante avance tecnológico y científico hace que la medicina se vuelva cada vez más cara. Es el precio a pagar para mejorar nuestra calidad y expectativa de vida. En las instituciones donde trabajo se prioriza el trabajo articulado en grupos multidisciplinarios, en un medio académico, con respeto hacia al paciente y tratando de aplicar las mejores conductas medicas para cada caso particular. Todos son conscientes de las dificultades, toman medidas para intentar solucionarlas y están dispuestos a pagar ese precio.



Viendo el contexto y contenido del programa no puedo dejar de sospechar al menos un componente de interés personal e institucional, que corresponde a la audiencia objetiva de juzgar.



En inmediata reacción, la sociedad de neurología del Uruguay, integrada por respetados académicos, elevó una carta, obteniendo por respuesta solamente el desdén, a través de medios sociales, del responsable del programa.



Formando parte yo misma del sistema médico, al tomar contacto con el medio involucrado, la periodista me confirmó que pide habitualmente nombres de pacientes tratados para poder contactarlos.



Esta práctica aparentemente es considerada normal y evidentemente no es posible ser llevada a cabo sin la participación e incitación de los médicos involucrados. En este programa en especial, y sin poner en duda la exactitud ni la buena fe de cada caso particular, varios testimonios fueron dirigidos al desprestigio de la neurocirugía convencional, probada alternativa terapéutica, en al menos una parte de los casos.



Al que siga de cerca y con interés el desencadenamiento de sucesos en el mundo, hay una gran parte de la población que considera los medios de prensa convencionales como noticias falsas, injusto con la mayor parte del medio periodístico, que trabaja de forma seria e investigativa.



La pregunta que me surge es de autocrítica. ¿Somos parte de la solución o de un problema de demasiados grises, de demasiados intereses, medias verdades y acciones limítrofes con la manipulación?