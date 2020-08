La verdad a medias no vale

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|La pasada semana, se reunieron con el Presidente de la República, integrantes de la Asociación Toda la Verdad, que son familiares de víctimas del terrorismo tupamaro.



El Sr. Daniel Burgueño es hijo del ciudadano que una bala perdida le quitó la vida cuando ocurrió el asalto de Pando, por parte de los tupamaros, en 1969.



En ese entonces no había dictadura, funcionaba un estado democrático.



Desde que comenzó a gobernar el Frente Amplio se cambió la historia.



El grupo terrorista comienza sus fechorías en la década del año 1960; funcionaba a pleno la libertad en el país, por lo tanto no se justificaba el terrorismo en esa década (asesinaron gente inocente, secuestraron, robaron bancos, el más emblemático fue el asesinato del peón rural, Pascasio Báez).



Es común oír hablar de guerrilleros, cuando en mi opinión, sólo fueron simples terroristas.



Creo que aquí hay que aclarar algo: la historia que cuenta el FA es que la dictadura comienza en 1968. Éste es un error alevoso, en ese año funcionaba el Parlamento, es decir había Diputados y Senadores de todos los partidos en actividad, entonces no podía haber dictadura. Considero que los detenidos antes de1973 por hechos de sangre, no pueden ser considerados presos políticos. Luego del golpe de Estado, los detenidos por ideología sí son presos políticos, ejemplo: el Gral. Seregni y Wilson que son los más emblemáticos.



Es hora de que las autoridades aclaren la situación. No se puede seguir confundiendo especialmente a los niños y jóvenes.



Los que tenemos 80 años conocemos bien lo que pasó.



Seguimos esperando la autocrítica de quienes nos llevaron al despeñadero trayendo como consecuencia los años de dictadura.



Confío en el Presidente, que arreglará como corresponde la situación.