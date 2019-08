Me robaron

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Les cuento lo que me pasó.



El pasado martes, paro mi auto en la calle Gutiérrez Ruiz, a las 16 hs.

De repente siento que alguien desesperado quiere abrir la puerta del acompañante y no puede porque tengo el auto prendido. Empieza a dar puntadas con algo al vidrio y no se rompe. Empieza a patear desesperado; yo me bajé y salí corriendo.



Él se subió por mi lado y se fue con mi cartera que tenía una tablet de trabajo y la jubilación de mi papá, la que iba a depositar después.

Los vecinos salieron y me calmaban y me pedían por favor que hiciera la denuncia; que hay cámaras ahí mismo y roban 10 veces por día. Parece que son 5 delincuentes cuyo líder es un tal Nahuel.



Yo me quería ir, pero no me dejaban. En eso aparece Nahuel con mi cartera, se la da a una vecina y dice con tono de yo no fui: “Encontré esto tirado”. Era mi cartera con los documentos, nada más.



Yo no salía de mi asombro por el descaro del tipo. Los vecinos conocen a los 5 delincuentes; las cámaras los filman; no pasa nada, un día adentro y salen.



Me voy de ahí indignada y doy vuelta manzana llorando en el auto y veo venir a los 5 chorros caminando como si nada. Se metieron en la casa de la esquina y reconocí al que me robó que me sacó la vista y se puso la capucha.



Luego vuelvo con mi hermano dos horas después a hacer la denuncia; a una cuadra de ahí está la Comisaría N° 2 y veo a dos. Mi hermano que mide 2 metros, se baja y en buen tono le dice: “¿Sabes como puedo recuperar la laptop de trabajo que recién le robaron a mi hermana acá?”.

Y el chorro le dice: “Sabe que eso ya está en la boca y lo que entra en la boca ya sabe como se saca” (con guita).



No fuimos a la boca que era ahí enfrente porque nos dio miedo.



Vamos a hacer la denuncia a una cuadra (literal) y luego la chica que nos toma la denuncia nos dice: “Ahhh Nahuel siii, ¡ya sé!”. “No podemos hacer nada. Entran y salen. El fiscal los suelta”.

Y yo le digo, ¡pero sabemos que están ahí!, ¡sabemos sus nombres, están filmados, sabemos donde está la boca!, ¿y no podés hacer nada? “No porque ahí sólo puede ir Narcóticos. Tiene que llamar al 08005000”.



¡Cerrá y vamo!



Los vecinos están desesperados. Pleno Centro de Montevideo. Gutiérrez Ruiz y Ro donde termina y no sale a la rambla. Por ahí corren los 5 chorros y dan la vuelta manzana. De eso viven.



Pueden preguntarle a todos los vecinos.



Me cuentan que ven a alguien caminando tontamente o bajándose de un auto y han ido a saludarlos, pero en realidad por lo bajo le dicen “Te van a asaltar”. La Comisaría a una cuadra.



¡Hay que hacer algo!