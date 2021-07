No me representan

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Utilizando las libertades que nuestro real sistema democrático, republicano y representativo de gobierno establecen, la semana pasada, se produjo una manifestación de apoyo a una dictadura tan añeja como su existencia de 60 larguísimos años.



Los que hablaron en ese acto frente a la Embajada de Cuba, si estuvieran en ese país no hubieran siquiera podido reunirse. Salvo, claro está, que no se manifestaran contra esa dictadura y menos aún en nombre de un pueblo que están lejísimos de representar al punto de no tener más del 5% del apoyo del Uruguay en octubre de 2019.



Pero si esto fuera poco, dijeron hablar en nombre de todo el país.



Primero, hay que decir que nadie les dio esa representación.

Segundo, que además de no tenerla, no eran más que un grupo de personas tal vez alejadas de los sillones cómodos de los que bajaron por minutos.

Y tercero, y lo más importante, que lo que defienden demuestra lo que quieren, una dictadura igual a la que apoyan.



Todo lo que dicen pues se reduce a esta clara y concreta cuestión. Son defensores de una dictadura que impúdicamente detiene, encarcela y mata a los que se le oponen. Y solo por razones de supervivencia. Nada de justicia ni derechos humanos ni democracia.



Quede claro pues. Les gustan las dictaduras. O sea, son fieles a su marxismo alicaído y al leninismo ultra manifiesto.