@|En su columna del domingo pasado (13 de octubre de 2019) el Sr. Francisco Faig hizo mención a los salarios del Ing. Daniel Martínez y su esposa.



Lo que omitió es que uno de sus hijos (no tengo claro si es el único) está estudiando en los Estados Unidos y en sus últimas vacaciones el Ing. Martínez fue a visitarlo.



Yo me pregunto… ¿por qué no estudia en Uruguay y vacaciona en nuestras playas?