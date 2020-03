Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Cómo encabecé mi carta, me puedo morir mañana, solo Dios lo sabe...

Sin embargo, gozando de buena salud y ante este tan doloroso momento a nivel mundial que nos toca vivir, ayer me sentí tranquila... todo lo tranquila que uno puede estar en estos días.



Escuchando a nuestro Presidente, tan claro, tan seguro, no eludiendo ninguna pregunta sino respondiendo con firmeza y convicción cada una de ellas, todas difíciles dadas las circunstancias, todas bien intencionadas, suponemos, no pude menos que sentir que el barco estaba en muy buenas manos para llegar a puerto. ¡Pasta de estadista!



Pensé en sus ilusiones hace días nomás, cuando seguramente soñaba en grande con sacar rápidamente nuestro país adelante y de pronto se vio enfrentado a un castillo de naipes que se desmoronaba ante sus ojos. Creo que cuando uno asume tamaña responsabilidad, Presidente del país, ni más ni menos, muchas interrogantes habrán pasado por su espíritu. Sin embargo, desde el vamos, mostró su impronta de mesura, convicción y certeza de erigirse en Presidente de Todos los Uruguayos

Dispuesto a tender puentes con todos para mirar más lejos.



Grande ha de haber sido su frustración al verse, sin siquiera advertirlo, en medio de esta tormenta que lo obligó por supuesto a posponer rápidamente cuanto se había programado con sus equipos, de una calidad técnica difícil de igualar.



Hoy y por intermedio de ésta solo quiero manifestarle mi apoyo incondicional y el de tantos que me rodean, no por sumisión partidaria o por política de la que no he participado activamente, sino porque siento, sentimos, que está en el camino correcto y ya veremos la luz al final del túnel.



Por todo esto también aplaudo a aquellos que, dejando de lado la politiquería barata y buscando el bien general, se suben a este barco, remangados y dispuestos a colaborar, los Ferreri, los Orsi, y muchos otros, va mi aplauso para ellos.



Los demás, los que siempre buscan desestabilizar para llevar agua para su molino (¡en estos momentos!, ¡difícil de creer! ) no existen para los que luchamos firmes para salir de esta situación; ni pensemos en ellos porque nos quitan energía para seguir la contienda y dejémoslos solos en su egoísta grito!!!