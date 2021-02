Me va FA - tal

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| Se cayó el relato de la no vacuna.



Se cayó el relato de la saturación de CTI en febrero.



Para pedir la renta básica necesitan una cuarentena obligatoria o toque de queda como elemento previo de justificación.



Bajan todos los delitos y se cae el relato que es porque las sociedades capitalistas están más violentas.



Están desesperados y a los bandazos. 3 sindicatos se les dieron vuelta con las firmas. Están como locos. Y por si fuera poco en enero del 2021 (mes covid) se incrementó casi un 8% respecto del mismo mes del 2020 cuando no había covid y estaba aún el FA. Tremenda noticia pero no termina ahí la cosa.



Un instituto serio de Australia nos rankea 12° en el mundo por manejo de la pandemia y el mundo nos mira con envidia. Eso es imperdonable para algunos.



El tiempo pasa y no te sorprenda que algún loco suelto o algún grupo sabotee algo.



Ahora salieron con todo a llamar ministros a Sala.



No pueden permitir que el gobierno se luzca en la salida de la pandemia.

En sicología esto se llama "profecías auto realizables". O sea creo que la derecha es mala y hago todo lo posible para que le vaya mal. Así se confirma la profecía.



Hay que estar atentos y a no jugar a segregarlos del todo. Hay gente allí -no importa que sean pocos- que hay que arrimarlos al Uruguay sensato.