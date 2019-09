Que me expliquen

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Me causó indignación ver una foto en el diario El País, en que se ve al embajador uruguayo en Madrid, recibiendo en el aeropuerto de Barajas al candidato del kirchnerismo Fernández y su novia. Me pregunto, ¿era necesario que nuestro embajador fuera a recibir, en horas de trabajo, dicho personaje que es además argentino? ¿Le corresponde al señor Bustillo el rol de chofer del argentino? ¿Qué función estaba cumpliendo?



Sr. Canciller, no sería importante analizar que funciones tiene el embajador para que le sobre tiempo para hacer de chofer. Y eso con el sueldo que pagamos los uruguayos. Si no es necesario allí, sería importante repatriarlo.



¡Lindo embajador !