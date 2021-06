¿Me lo pueden explicar?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|A raíz de las cosas que se van destapando por la auditoría en Gas Sayago, y viendo los desfalcos que ha sufrido nuestro pueblo durante los gobiernos del Frente Amplio, y sumando a ello el desastre de Ancap, fundido durante la presidencia de Sendic (hoy ya condenado), los desaguisados en Pluna (procesados el ministro Lorenzo y el presidente del Banco Central), los gastos desmesurados y no aclarados en el Antel Arena, la deuda que dejaron al país cuando perdieron el poder, etc.; quisiera que alguien me explicara cómo tanta gente aún los defiende y volvería a votarlos.



Y no se trata sólo de personas ignorantes, que desconocen estos hechos, muchísimos son cultos, están informados y siguen como obnubilados, como fanatizados por una religión.



Me recuerdan al pueblo alemán en su defensa del nazismo. Luego de perder la guerra dirían que no sabían de los horrores cometidos.



Pero ahora no se puede decir lo mismo, hay otras formas de estar informado; vivimos en una democracia donde todo se sabe, salvo aquellos que no quieren saber o que por fanatismo justifican todo. Y alguno hasta habla de moral cuando ataca injustamente algún hecho de este gobierno que no le satisface; e interpelan Ministros pidiendo explicaciones.



Por lo expuesto, ¿de qué moral? Si alguien puede explicármelo se lo agradeceré.