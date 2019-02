Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fechas de pago



Otro Mazazo (con mayúscula) a los pasivos con las remuneraciones menores.



En virtud del feriado de Carnaval, los pagos de la presupuestación de febrero se efectuarán después del feriado. Tanto, que los que no cobran en cajero, lo harán en mostrador a partir del 11 de marzo. Es decir que para los pasivos, habrá que enseñarles a afilar las uñas para pasar casi medio mes rascándose los bolsillos. Eso sí: los directores, gerentes y funcionarios del BPS, cobran sus buenos sueldos entre el 28 de febrero y el 1 de marzo y por lo tanto no tendrán apremios ni para el feriado, ni para el resto del mes.

Además de un insulto, estamos en presencia de una de las discriminaciones más asquerosas, de parte del BPS.



¿Dónde están los legisladores de la oposición? ¿No van a decir que no saben? Esto se repite con enervante frecuencia.



Donde está el representante de los pasivos en el directorio del BPS? Llamativamente, en estos casos no se pronuncia. Y el también tiene a sus disposición el primer día hábil de cada mes su buen sueldo. ¿No es hora de decir basta?