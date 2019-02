Mayores de 50

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@| Tengo 56 años y acabo de descubrir después de 567 CV enviados y casi un año sin trabajo, que más me hubiera valido no regresar jamás a Uruguay.



Volví luego de enviudar hace 23 años. Quisiera saber qué tengo que hacer para conseguir trabajo, con BPS o sin BPS, como sea. No quiero ser una carga para mis hijos y volver a sentirme una persona útil. Tengo experiencia y referencias en enfermería, cocina, tengo estudios y soy una persona preparada.



¿Qué le pasó al paisito que si sos extranjero es más fácil todo? Perdón si suena xenofóbico, pero a mi como a otros que emigramos en su momento, las cosas fuera de Uruguay no nos fueron tan simples como a muchos se les facilita hoy día aquí.