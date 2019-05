1° de Mayo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Hubo un podio formado por Mujica -las tanquetas- Murro -arenga frentista antidemocrática- y Pereira -mensaje a los trabajadores.

Si hay que elegir un N° 1 me quedo con Pereira, sobre todo por lo que habló el 30 en los medios.



Pereira sigue hablando como en los años 50, nada aprendió de Read, todo pasa por la lucha, la igualdad, reparto de la riqueza, cosa que el Frente agravó y no se da cuenta que los 50.000 puestos de trabajo perdidos es muy grave, difícil de recomponer; si sacamos a los guardias de seguridad y a los que cuidan enfermos, con bajísimos salarios, la desocupación sería imposible de calificar.



Y resulta que Pereira se preocupa por las cajeras y cajeros de los supermercados y sus bajos salarios, cuando en dos años no existirán más, serán, ya lo están siendo, suplantados por máquinas.



Pereira, los trabajadores tienen que asociarse a los empleadores, tecnificarse y ver qué van a hacer con los cambios que están ocurriendo, cómo se acomodan, cómo no pierden el tren.



La conocida tienda Amazon hace sus envíos con drones, los coches eléctricos; todas las aplicaciones no darán marcha atrás.

Uber se va, se queda, no importa, en 3 años nos subiremos a taxis que no tendrán chofer.



Hay que crecer Pereira, aprender, no puede quedarse en los 50, los trabajadores uruguayos merecen otra defensa.