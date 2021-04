1° de Mayo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|El próximo 1º de Mayo, se conmemora en todo el planeta, el Día de los Trabajadores, y por las razones por todos conocidas, no se podrá realizar ningún acto.



Pero eso no es impedimento para que saludemos a los verdaderos trabajadores de este país, que todos los días le ponen alma y corazón, para sacar nuestra Patria adelante. Por eso los saludamos así:



Feliz día para los trabajadores del campo que son el motor de la producción. Para los tamberos, héroes que no tienen días libres. Porque para que el producto llegue a las mesas de la ciudad, se levantan con el sol y, llueve o truene, están al pie del cañón.



Esos no tienen licencia sindical que los ampare para no trabajar, ni viajes al exterior prendidos con el gobierno.



Para ellos, mi admiración.



Igual a los peones que tampoco gozan de esas ventajas que tienen en Montevideo. Para los peones de arroceras que se embarran hasta la cintura, para que Ud. tenga el arroz en su mesa.



Saludo al campo todo, que su esfuerzo sirve para subvencionar el boleto montevideano únicamente.



Saludo a los policías, que todos los días arriesgan sus vidas para protegernos a nosotros; y que muchas veces algunos de nosotros les tiran piedras y cometen atentados contra ellos.



A esos compatriotas que sirven a la sociedad, mi admiración.



En estos tiempos se les duplica el trabajo, porque tienen que combatir la delincuencia y a su vez, controlar a los irresponsables que no han entendido la gravedad de la pandemia.



A los soldados de la Patria, que son algo así como soldados multiuso. Para todo los llaman, sumado también al control de rutas y fronteras para controlar el flagelo que nos ataca.



A los funcionarios de la Salud, otros héroes que el país tiene que agradecerles el titánico trabajo que hacen para cuidar la salud de todos nosotros. No nos alcanzará lo que nos quede de vida para agradecerles.



Para todos los trabajadores que trabajan con responsabilidad para el bienestar de sus familias, y a su vez para el bienestar de la sociedad.



A todos ellos: ¡feliz día!