1° de Mayo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Durante esta conmemoración no olvidemos que hay que incluir, además de los asalariados que trabajan con su físico, a los seres que trabajan con su intelecto y enriquecen el mundo de los pensamientos y de las ideas. Que también tienen sus mártires a manos de autoridades dogmáticas, ya sean religiosas o ideológicas. Mártires que los hubo en todas las épocas y que lamentablemente los sigue habiendo en lugares donde no se respetan los derechos humanos en general y en particular los relacionados con la libertad de expresión.