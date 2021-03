Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Hace ya unos cuantos años que el país viene invirtiendo en energías limpias, renovables y "rendidoras".



Estamos en primeros lugares entre los países que las explotan, y que han variado para bien económico su matriz energética.



Pues bien, los habitantes, consumidores, NO lo hemos visto reflejado en nuestros bolsillos.



Indudablemente, ese ahorro en combustibles clásicos no se ha desviado para bajar los precios.



Naftas, electricidad, etc. siguen altos, lo que da a entender que el Estado usa esos ahorros para déficit en otras áreas.



Sería bueno, para la economía general, que el ahorro en energía baje los costos de las clásicas, como lo son todas las derivadas del caro petróleo importado.