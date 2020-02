Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Estimados lectores, al tener Montevideo un 70% de su población frenteamplista, se comprende que desde hace 40 años las murgas suben al escenario a criticar todo lo que no sea Frente Amplio. Incluso este año que perdieron las elecciones, increíble pero cierto, siguen alabando al Frente Amplio.



De esa manera, los 35.000 espectadores que concurren a todos los escenarios en un mes, les da 1.100 por día; lo que ocurre es que esos 35.000 se repiten, siguiendo a sus murgas favoritas y cuanto más se critica lo que no sea Frente Amplio, reciben más aplausos y más agitar de banderas.

Claro, el resto se aburrió, el resto hablamos de un millón de personas.

Ya ni van al Carnaval, nos cansamos de La Reina, La Soberana, La Falta, Araca, Momolandia, Diablos Verdes, La Catalina, Los Pasteles -este año Los Pasteles incitan a derrocar a Lacalle antes de comenzar su mandato- y Un Título Viejo transita el mismo camino.



Nos preguntamos: ¿y no hay murgas de derecha?



No, no por ahora, el negocio seguro es ser murga de izquierda. Fíjense lo que le ocurrió a Lucas Sugo por cantar en un acto de Lacalle. Siendo de izquierda hacemos varios tablados por noche, viajamos al exterior y trabajamos todo el año, no sólo en febrero. Claro, no nos damos cuenta que estamos matando el Carnaval, o nos damos cuenta y seguimos haciendo lo mismo que hace 40 años.



La creatividad, el ingenio, la ironía, la crítica siempre se exprime en un solo sentido, lo que hace bajar tremendamente el puntaje de los conjuntos.

No creo que esto vaya a cambiar rápidamente. Sugiero a los que manejan el Carnaval, hagan una encuesta a menores de 30 años, preguntando por nombres de murgas. El resultado los sorprenderá, los asombrará y deprimirá.



Soy un ex asiduo concurrente al Carnaval... Patos, Asaltantes, Pierrots, Milonga Nacional.



Te acordás hermano que tiempos aquellos...