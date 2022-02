El 27 de marzo, Día D

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Este es un año especial. El 2022, a diferencia de otros, el país no se echa a andar al día siguiente de la llegada del último ciclista y luego de semana de turismo.



La LUC y su referéndum nos regala un nuevo día que importará un antes y un después.



El domingo 27 de marzo, el ciudadano deberá elegir entre permitir al gobierno que utilice la ley para gobernar según sus convicciones o bloquear a ese mismo gobierno impidiendo el uso de esa herramienta legislativa.



No hay mucho más que eso en juego ese día y no es poca cosa. Por tanto, la especulación respecto del día siguiente y todo lo que vendrá después, es un ejercicio válido y que bien podría ser parte de la batería de argumentos que sirve relatar y que podrían incidir en el voto.



Esta justa electoral pasa a ser una suerte de elección a medio término. Si el gobierno mantiene en pie la ley, logra una ratificación de confianza. Si se logra la derogación, será una victoria política del arco opositor y un claro mensaje de cara a las elecciones del 2024.



Yo preveo que en un escenario de victoria, el gobierno va a ir por más.

Es probable que pronto acalle muchas voces de su propia interna que lo acusan de tibieza. Es probable que se juegue a tomar medidas un poco más audaces en materia de control de la política educativa y vaya al frente en serio con la reforma de la seguridad social.



Con viento a favor, Lacalle Pou no querrá pasar por estos cinco años con muchas materias pendientes o promesas incumplidas.



El escenario a partir del 28 de marzo, es muy diferente en caso de derrota. Una derogación supondrá una suerte de caos legislativo y alta desazón política. Las normas que derogó la LUC ya murieron para el mundo del derecho y si gana el Sí pueden derogar 135 artículos, pero no por eso recobra vida el régimen anterior. Por tanto habrá que legislar y acordar sobre el “día después”.



Por otro lado, si gana el Sí, la soberbia sindical y la sed de revancha frentista van a explotar en un clima de “Vos ya no tenés más legitimidad”.



¿Quién los detiene entonces?



La única herramienta política que le queda allí al gobierno es “yo quise pero vos no me dejaste”. “Lo que pase de malo a partir de ahora es culpa tuya”.



El argumento puede ser válido, pero es muy pobre en cuanto a contenidos y ética.



En fin; la lógica de la fractura expuesta de una sociedad ya condenada hace tiempo a la más exacerbada división entre “buenos y malos”.



Y mientras tanto… la LUC. Esa ley que se suponía iba a traer tragedias o grandes avances. Esa ley que va a cumplir 19 meses de vigencia y si bien no dio el gran salto de calidad para los uruguayos… al menos se puede decir que significó espacios de libertad; amplió derechos y le facilitó un poco más el trabajo a la policía.



Es una ley que aún no registra damnificados. Van 19 meses y todos sus detractores se refieren a ella como una norma que tendrá efectos en el futuro. Hasta ahora nada malo ni significativo. Salvo algunos intereses lesionados para alguna gente que vive de la rapiña, el narcomenudeo o algún violador o malviviente y algún piquetero nostálgico de otras épocas en las que por cualquier causa corporativa se podía perjudicar al resto de la sociedad sin mirar proporcionalidad ni gravedad del daño.



El 27 de marzo será el “Día D” para este gobierno. Un “Día D” dificultad o un gran “Día D” festejo.



Será festejo. ¡Además es mi cumple!



El 28, prepárate.



Mucha gente estará de muy malhumor… y para peor será el lunes.



Ahhh me olvidaba, yo voto No. ¿Qué otra cosa podría votar?