(|Hoy, lunes 8 de marzo, festejamos el Día Internacional de la Mujer.



En este día tan importante en el que reivindicamos nuestros derechos, yo no paro. No creo que sea por ahí el camino...



Sigamos luchando por lo que nos corresponde: igual salario, cuota política, respeto, no a la violencia.



Algo hemos logrado, pero falta mucho por hacer... ¡Manos a la obra!