@| Realmente la campaña del Frente Amplio demuestra nuevamente que los uruguayos somos subestimados.



De la noche a la mañana desaparecen todos los MPP, comunistas, Villar no habla y ahora el Frente se llama Martínez Sociedad Anónima y va a hacer lo que quiera, sin importar que el 80% de su parlamento sea ultra.



Realmente creen que somos bobos; Mujica, Lucia, Villar, Carrera, Olesker, ¿no existen, no están mas...? Señores con esta estrategia veo aún más peligroso a Martínez ya que demuestra que hasta a Villar se la impusieron y no manda nada de nada.



Cinco años de descanso y recarga de pilas le van a venir bien.