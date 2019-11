Martínez y sus ministros

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| Uruguayos, tenemos que tener memoria, sino nos condenamos a otro trágico lustro.



Hace 5 años Tabaré Vázquez prometió no subir impuestos, dejar a Bonomi en su cargo y bajar las rapiñas. Así nos fue. Lo único que cumplió fue en dejar a Bonomi. Aumentaron las rapiñas, los homicidios, etc. Junto con Vázquez, Astori también prometió no subir más impuestos. Así nos fue, tuvimos más aumento de impuestos y tarifas.



Con el gobierno de Mujica se produjeron los desfalcos más grandes a entes del Estado; ANCAP, PLUNA, Regasificadora, ALUR y la lista sigue. Recordemos quien fue el ministro de Economía, El Sr. Bergara. Hoy otra vez propuesto para Ministro de Economía.



Mujica, el peor presidente de la historia, que se fue del Ministerio de Ganadería diciendo “no hice nada”. Ahora propuesto nuevamente para Ministro de Ganadería.



Astori, creador del IASS, IRPF, Inclusión financiera, aumento desmesurado de la deuda externa PBI 5%, aumentos de impuestos y tarifas, la bancarización y la lista sigue.



Astori, dice ahora que con una buena gestión se pueden bajar las tarifas y los combustibles, lo opuesto a lo que hizo en 5 años. Ahora propuesto para Canciller.



Leal, hacedor junto con Bonomi del fracaso en seguridad, ahora propuesto para Ministro del Interior.



Martínez, lo único que hace es desmerecer todo lo que sea del Partido Nacional, propuestas y personas, manteniendo su claro divisionismo.



Que no nos asusten con fantasmas que no existen, Martínez, ahora nos propone a estas personas como ministros. Quedó muy claro quien manda en el Frente Amplio, el nefasto continuismo.



Recordemos como nos fue con el Frente Amplio y con ellos.



Uruguayos, tengamos memoria, la lista sigue. No cometamos el mismo error. No queremos más sopa.