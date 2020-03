Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Una de las tantas frases de Albert Einstein decía: “El mundo no está en peligro por las malas personas, sino por aquellas que permiten la maldad”.

Realmente es una frase muy fuerte y no es mi intención calificar a las personas en malas o buenas.



Mi objetivo es tomar el espíritu de la misma en lo que respecta a que todos debemos tomar la responsabilidad y ser protagonistas activos ante los diferentes hechos.



Por este motivo es que pido a los Docentes responsables (sí docentes con mayúscula), que reflexionen al respeto, y no permitan ser llevados por un grupo de sindicalistas genuflexos a una ideología, como si se trataran de un rebaño de mansas ovejas.



Un sindicato que una vez y otra también, anteponen los intereses partidarios a sus obligaciones como educadores.



En un distinguido programa de la mañana, le preguntaron al Sr. Richard Read (con quien coincido en muchos de sus puntos de vista) qué opinión le merecía el paro programado por Ades.



De una forma elegante y para no desacreditar a sus compañeros, se limitó a decir que las medidas de fuerza son una herramienta válida y legal.



Esto es irrefutable y estoy totalmente de acuerdo, pero la pregunta es: ¿siempre?



Permítanme dar un ejemplo absurdo para graficar y resolver esta cuestión.

Digamos que un martillo también es una herramienta válida, ahora si lo emplea contra una madera sin anteponer un clavo, aparte de ser una acción dañina, es totalmente inútil, porque ésta no se va a adherir a nada.



Y yo creo que el paro realizado incurre en el mismo error. Va contra lo que aún no existe y, por lo tanto, aparte de ser inútil, es tan peligroso como dar martillazos en el aire.