Marta Jara: ¿y la caja?

Sra. Presidenta de Ancap





@|Tenga a bien informar exhaustivamente respecto a los comprobantes de gastos que aparentemente no aparecen.



¿Existen los comprobantes? ¿Existen registros contables de los mismos? Seguro que con el sistema SAP de última generación que utiliza Ancap, toda esta información debe estar tan lejos como un click en la computadora.

Ahora no es el título, es la caja con comprobantes que no aparece. De ser que Ancap perdió una caja con comprobantes tiene que salir a aclarar el tema de inmediato, no es una empresa privada, es la mayor empresa de todos los uruguayos y debe dejar las cosas claras a sus dueños, nosotros.

De todas maneras, si la caja no está, deben estar los registros contables que justifican los pagos de los gastos hechos por el presidente y los directores. Estos registros deberían ser suficientes para la empresa y se deberían informar a la Justicia, independiente de si están los papeles de los comprobantes. Que dicho sea de paso, hoy por hoy, el papel no sirve de mucho que digamos, la información es casi toda digital.



Lo que no puede pasar es que Ancap calle y los sospechosos de gastos indebidos se salgan con la suya. Deben publicar toda la información a la brevedad, para evitar otro espectáculo como lo fue el del título que nunca apareció...