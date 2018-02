La marihuana amiga de Mujica

@| Marihuana amiga, industria tupamara para todos y todas.

Su última genialidad fue despenalizar la tenencia, consumo y plantación de marihuana, no porque sea buena según dice, sino porque es benigna, de tal manera siguen esperando que los consumidores de paco, cocaína y otras se vuelquen masivamente a la marihuana amiga industria tupamara.

¡Un lujo su razonamiento Pepe! Pero ni en la pavada es original.



Los sabios de la Junta Nacional de Drogas en Uruguay dicen que: el consumo estimado son 35 toneladas por año. ¿O sea 7.000.000 de bolsitas de 5 grs ? A $200 cada una...



Pepe sos un genio, con tu invento y los faloperos pagamos la deuda externa y hasta hacemos el puerto de aguas profundas que publicitaste, trenes y carreteras para UPM, un tren bala, seguimos buscando petróleo y capaz que si insistís, encontramos el tesoro de las Massilotis.



Viste Pepe los del campo, por no seguir tu consejo de que solo planten tu marihuana amiga, ahora se están fundiendo y pidiéndole moneditas a tu socio Tabaré, ¿para que se dedicaron al arroz, a la soja, a los lácteos, al trigo, si con tu marihuana amiga salvaban su inversión y al país?

¡Y ahora, para peor, tus socios, salieron a hacerte la competencia Pepe!

Las bocas de droga agregaron un nuevo producto a su oferta que preocupa a la Policía y al Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca). En los últimos allanamientos se empezó a notar la aparición de cogollos de marihuana, un producto de mayor calidad en comparación al tradicional prensado paraguayo, que hasta ahora había sido la única forma de adquirir la droga en el mercado informal.



Si bien el prensado continúa siendo por mucho lo que más se incauta, la aparición de cogollos –aunque sea en pequeñas cantidades– hace creer a las autoridades que parte de la mercadería que se produce formalmente, ya sea mediante el autocultivo, los clubes cannábicos, e incluso las empresas que producen la droga para la venta en farmacias, podría estar siendo desviada al mercado informal.



El sabio de las montañas, simplemente copió las políticas de países desarrollados que con el mismo argumento sus estados siembran y producen las “plantitas,” hoy muy devaluadas al no poder competir con las drogas de diseño que producen en cualquier cocina y han escapado a todo control.



Suele ocurrir que detrás de genialidades progre se escuche a modo de justificación el ruido de monedas y esto no es la excepción: a su flaco presupuesto le duele tratar adictos.



¡Asunto resuelto, pues que consuman marihuana que es benigna y amigable e industria nacional!