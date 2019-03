Marcha 8 de Marzo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| En relación con la marcha del 8M, me parece muy bien que se busque una mayor equidad entre hombres y mujeres. Estoy totalmente de acuerdo con ello y quiero que mi hija viva en una sociedad igualitaria. El ser mujer no te hace más ni menos que un hombre.



Pero viendo la proclama y los comentarios que vinieron con posterioridad a la marcha, entiendo que atrás hay toda una ideología que no comparto.

Se esgrimen ideas que por lo menos son discutibles. Quién sostiene que el Uruguay de hoy es una sociedad machista y patriarcal, debe ser muy joven. ¿Cómo llamaría entonces esa persona al Uruguay de hace 30 o 60 años atrás? ¿o a una sociedad islámica?, por ejemplo. La enorme mayoría de las familias que conozco hoy en Uruguay no son ni machistas ni patriarcales.

Se dice que es el capitalismo el causante de toda desigualdad porque esto le sirve al propio sistema. Pero es en sociedades con capitalismo donde se han dado más progresos en cuanto a la igualdad.



Menciones a favor del aborto se presentan en toda la proclama. Yo creo que en el vientre de una mujer embarazada hay una vida distinta. Que intenta luchar cuando la quieren sacar a la fuerza antes de tiempo. Y obviamente por esto soy considerado fascista por esta ideología al igual que todos y todas las que piensan igual que yo. Habría que ver bien la definición de fascismo y quién sería el fascista o la fascista. Pero pregunto: ¿y todo este tema del aborto, en qué tiene relación con la igualdad de géneros?

Por último, está todo el tema político partidario que conlleva todo este discurso y que no se puede ignorar. La candidata a presidente por el Frente Amplio dijo después de la marcha, que es tiempo que la sociedad uruguaya elija una presidenta. Ahora, parece que al elegirla a ella, estaríamos demostrando que somos una sociedad moderna y que da pasos hacia la igualdad. En mi opinión esto es una forma burda de hacer política. Si ella es capaz y su propuesta de país es atractiva y razonable debería ser votada presidenta, pero no por el simple hecho de ser mujer. ¿o no es igualdad lo que pregonamos? O por ejemplo las declaraciones de Goyeneche sobre que el feminismo es de izquierda y no de derecha. Pienso que la igualdad de oportunidades, o luchar en contra de la violencia del hombre hacia la mujer, no es patrimonio exclusivo ni de la izquierda ni de la derecha.



De vuelta, se está sacando un rédito político de una reivindicación que es justa y por supuesto totalmente compartible.