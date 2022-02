Marcha del 6 de Marzo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Recién comienza el año y ya tenemos una buena noticia. En menos de 60 días habrá una marcha en favor de la LUC.



Y será a nivel nacional. Sólo pensarlo llena de orgullo a aquellos que pensamos que no hay nada mejor que la expresión libérrima de un pueblo, que se va a agrupar detrás de una idea.



Ya todos sabemos que este referéndum no es en realidad para tratar de derogar una ley, sino que su verdadera intención es tratar de debilitar un gobierno por parte de quienes no lo han votado.



Todos somos conscientes que la oposición tiene una magnífica militancia cuyos líderes no vacilan en mentir descaradamente cuando atacan artículos de esta ley. Con ese fin, se han sumado voces (entre otros, gente del caletre de Andrade, Bergara, Abdala, Michelini, murguistas de su palo y hasta últimamente han contratado al publicista (?) Valenti quien se ha “convencido” de las bondades de oponerse, luego de haber sostenido lo contrario durante mucho tiempo).



Así son ellos.



Pues bien, se les va a responder con una tremenda movida en todo el país, el mismo día y a la misma hora, lo que nos hará sentir partícipes de una verdadera cruzada en defensa de lo que la mayoría del pueblo expresó en las urnas.



Irán caballadas, autos, motos, bicicletas, carros y gente de a pie.



Sin duda será una real fiesta popular de la que nos sentiremos orgullosos al haber participado.



Ese día, venceremos la natural reticencia que tenemos los orientales a hacer ruidosas demostraciones cuando algo nos parece bien y, con la simple participación, habremos dado una firme muestra de que pretendemos al Uruguay caminando hacia adelante y nos despeguemos de aquellos que siguen el libreto de dejar que todo vaya quedando igual, agitando los “cucos” que su afiebrada imaginación les va dictando.



Apoyemos desde ya a los organizadores y fijémonos ese día como una obligación de asistir, para que todos juntos podamos dar una contundente muestra de nuestras convicciones.



Invitemos a nuestros amigos y conocidos. Hagámoslo grande. Si nos movemos, será una patriada inolvidable.



Estamos todos convocados a decir: ¡Yo voy al 6M! ¡Vamos que podemos!